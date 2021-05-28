تراند اليوم : خطوات جادة مع صراخ مواطنة معنَّفة في أبها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لسيدة تتعرض للضرب المبرح من قِبل زوجها، ما أثار غضب المغردين، الذين طالبوا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حدٍّ لذلك فوراً.

عليه، أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، الاثنين، أنه تم الوصول إلى الحالة من قِبل وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أبا الخيل، أنه يجري التحقق من صحة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وظهرت في الفيديو المتداول فتاة تصرخ بصوت عالٍ، وتستغيث لإنقاذها من زوجها.

ودشَّن مغردون هاشتاقاً بعنوان "أنقذوا معنفة أبها"، لاقى انتشاراً واسعاً في "تويتر"، وعلَّق مغرد: "هل يرضيكم هذه الحال، يومياً تضرب بهذا الشكل الوحشي، وليس هناك قانون يحميها منه لأنه وليها، أقسم بالله شيء محزن لا يرضي الله ولا رسوله".

وقال آخر: "أقسم بالله، هذه ليست حياةً. بنات أصواتهن ذهبت من الألم والقهر، ولا نستطيع فعل شيء سوى إطلاق هاشتاق، ثم ينتهي بهن الحال في دار رعاية اجتماعية، بينما يبقى المجرمون أحراراً. يا رب انصرنا".

واستشهد مغرد بحديث نبوي: "الرسول عليه الصلاة السلام في آخر وصية له لأمته قال: إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أنقذوا المرأة المعنَّفة في حي الهيام في أبها من معنِّفها، وأوصلوها إلى حقوق الإنسان".

