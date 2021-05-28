تراند اليوم : توبا بويوكستون في أوّل ظهور رسمي مع حبيبها أوموت إفيرجان تعلن خبراً حزيناً لجمهورها

لبّت الممثلة التركية توبا بويوكستون دعوة رسمية لحفل استقبال لصالح ماركة أزياء معروفة، وأثار اصطحابها حبيبها رجل الأعمال الشاب أوموت إفيرجان معها للحفل إهتمام الحضور، لكونه أول ظهور رسمي علني لهما معاُ، كما أثارت حميميتهما في الحفل إنتباه المدعوين جميعاً، وقوبلا معاً بالترحاب.

وقد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورهما باهتمام بالغ في وقت قياسي.

وظهورهما الرسمي الأول يشير بوضوح إلى عمق علاقتهما العاطفية واتجاهها للزواج قريباً.

وقد أعلنت توبا بويوكستون رسمياً أنها لن تطل درامياً على جمهورها في موسم الدراما 2018 وهو خبر حزين لجمهورها الذي ينتظر أعمالها بفارغ الصبر.

وأثار فستان توبا الأبيض المزين بورود سوداء إستياء معجباتها اللواتي طلبنّ منها العودة لذوقها المميز في المهرجانات، وأكّد البعض أن حب توبا الجديد على ما يبدو أفقدها إهتمامها بأزيائها كما ظهر في الآونة الأخيرة

.