تراند اليوم : 6 نصائح لتناول البطاطس أثناء الريجيم

إليك عزيزتي أهم 6 نصائح لتناول البطاطس في الريجيم بشكل صحي وطرق لا تساهم في زيادة الوزن بل تساهم في إنقاصه وهى كالتالي:-

البطاطس وجبة متكاملة بها نسبة بروتين قليلة ولكنها نقية جداً فهي لا تساعد في زيادة الوزن كما يعتقد الكثيرون ، أن ال 100 جرام من البطاطس تساوي 70 سعره حرارية ولكن يجب تحضيرها بشكل صحي

لا ينصح بتناول البطاطس مع أي مكونات دسمة مثل (لبن كامل الدسم – زبدة – أي صوص به نسبة دهون عالية )

عند تناول البطاطس بدون زيوت كثيرة هذا يساعد على عدم زيادة الوزن نهائياً

عند تحضير البطاطس يجب سلقها بالقشرة حتى تحافظ على الفيتامينات المتواجدة بها ولا تسقط في مياه السلق وتصبح بدون فائدة

يمكنك إضافة الجبنة المبشورة للبطاطس البيورية ولكن بكميات قليلة جدا لطعم أحلى

معلومة هامة تتحول جميع النشويات إلى دهون عند تناولها مع دسم.