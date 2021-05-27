تراند اليوم : إليكِ سيدتي أخطاء شائعة عند وضع الأساس

أن نجد كريم الأساس المناسب لبشرتنا قد يكون أمراً صعباً. حتى وإن أصبحنا متمرسات في هذا الموضوع، سنجد أنفسنا نخطئ أحياناً حين نعود إلى منازلنا ونطبّقه على وجوهنا. نقدم لكِ هذه النصائح الهامة , أوقفي هذه الأخطاء التي ترتكبينها والتي قد تسيء إلى مكياجكِ.

اختبار واختيار كريم الأساس تحت الضوء: الإضاءة هي في غاية الأهمية عند اختيار اللون المناسب. حاولي اختبار الأساس على بشرتك، ثم بعد 15 دقيقة، اخرجي من المتجر إلى ضوء النهار لرؤية اللون الحقيقي. يميل كريم الأساس إلى التأكسد مع الحرارة الطبيعية لبشرتك بعد بضع دقائق، لذلك من الأفضل السماح لكريم الأساس بأن يرتاح ورؤيته في الضوء.

اختيار الملمس الخطأ للأساس: إن كنتِ تعانين من البشرة الجافّة، فالأساس غير اللامع يجعل البشرة تبدو جافة جداً. أمّا إن كانت بشرتكِ زيتية أو دهنية، فاستخدمي كريم أساس على أساس الماء لا البودرة المضغوطة.

تطبيق ظلّ فاتح جداً: فقط لأنّ بشرتكِ حنطية، لا تفترضي أنّ الظلّ الفاتح هو الذي يناسبكِ. إن كنت تختارين بين ظلّين، فاختاري اللون الغامق لأن هذا هو الذي سيناسبكِ أكثر.

استخدام التركيبة الخاطئة: التغطية الكثيفة يمكن أن تكون أنيقة، ولكن من الصعب جداً أن تقومي بذلك بطريقة صحيحة وطبيعية. تركيبة كريم الأساس المتوسّطة هي الأفضل للإطلالات اليومية. في المقابل، يمكنكِ استخدام كونسيلر كثيف في المناطق التي تحتاج إلى تغطية وطبّقي فوقها البودرة بواسطة فرشاة ناعمة وكبيرة.

عدم مزج كريم الأساس بشكل كافٍ: العديد من النساء يمزجن كريم الأساس بواسطة أصابعهنّ وذلك يترك آثار خطوط على وجوههنّ. كما أنهنّ لا يمزجن اللون جيداً وهو ما يتسبّب بفشل مكياجهن. اختاري الاسفنج المناسبة أوBeauty Blender. فهي لا توزّع اللون فقط بل تمنحكِ لمسة نهائية طبيعية.

عدم التطبيق على كامل الوجه والرقبة: هذا واحد من الأخطاء الشائعة لدى النساء. قد يطبّقن كريم الأساس على بشرتهنّ وينسين رقبتهنّ فيظهر الفرق واضحاً بين المنطقتين.

عدم تغيير الظلّ مع تغيّر الفصول: حين تجدين كريم الأساس الصحيح، من الصعب التخلّي عنه. نحن نعلم هذا. ولكن لا يجوز أن يبقى وجهكِ باللون نفسه طوال الفصول. عليكِ تغييره في الصيف وفي الشتاء.

عدم تطبيق كريم الأساس أبداً: نرى ذلك يومياً. كريم الأساس يوحّد لون البشرة ويضيف التوهّج إليها. فلمَ تخرجين بوجه متعب وشاحب أحياناً؟