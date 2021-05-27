تراند اليوم : طريقة تحضير كعك بالحليب

مقادير أطيب كعك بحليب للعيلة

١ كيلوغرام دقيق

٥٠٠ غرام سكر

٢٥٠ غرام طحين فرخة

٢٥٠ غرام سمن، للحلويات

١⁄٢ ليتر حليب السائل

١ ١⁄٢ ملعقة صغيره مسكة

١ ملعقة كبيرة ماء الزهر

١ ملعقة كبيرة ماء الورد

١ ملعقة كبيرة بايكينغ باودر

١ ملعقة كبيرة الخميرة

١⁄٢ ملعقة كبيرة جوزة الطيب، مطحون

٢ ملعقة صغيره محلب

طريقة تحضير أطيب كعك بحليب للعيلة

١. لتذويب السمن، يوضع في قِدر صغيرة موضوعة داخل قِدر أخرى تحتوي على الماء الساخن. يُحرّك السمن حتى يذوب بالكامل.

٢. في وعاء كبير، تُمزج كل المكونات باستثناء الحليب.

٣. يضاف الحليب تدريجياً وتُعجن المكونات حتى تتشكل عجينة ناعمة. تُترك عجينة الكعك في مكان دافئ لمدة 6 ساعات على الأقل حتى ترتاح.

٤. تُقسّم العجينة إلى كريات صغيرة تُصنع منها اسطوانات رفيعة تُجمع طرفاها معاً حتى تشكل دائرة كعكة مثقوبة في الوسط (على شكل كعك)

٥. توضع دوائر الكعك على صينية يتم إدخالها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة متوسطة أي 180 د.م. من الجهة السفلية في البداية ثم من الجهة العلوية لمدة 5 دقائق.