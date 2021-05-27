منوعات

تراند اليوم : طريقة عمل اللحم مع عصيدة الذرة

0 نشر
0 تبليغ

   اللحم مع عصيدة الذرة
*المقادير:

- 2KG من لحم البقر على العظام يتم تنظيفها وتُقطع لقطع بحجم القضمة.
- 4 بضلات، مقطعة 
- 6 فصوص من الثوم، (مسحوقة)
- مرقة لحم البقر (الكمية لتغطي اللحوم)
- 100g من الطماطم الخالص
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة worchester
- 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
- 1 ملعقة كبيرة من الصعتر(الزعتر) المجفف
- 6 أوراق من الغار
- الملح والفلفل حسب الذوق
- الثوم المفروم للرش
- زيت بذور اللفت والزبدة لقلي اللحم

*مقادير صنع الخبز المحمص:
- 5 شرائح من لفات الخبز أو حشوة الخبز الإفرنجي 
- 4 فصوص مسحوقة من الثوم، 
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- يرش الملح

*عصيدة من دقيق الذرة (الهريس الذرة الإيطالي)
تُطبخ العصيدة من دقيق الذرة وفقا للتعليمات  المدوّنةعلى علبتها، وهي لا تستغرق سوى بضعة دقائق.
(ملاحظة: يمكن الإستفادة من بقايا العصيدة من دقيق الذرة، وذلك عبر قطعها لشرائح وقليها. ثم في اليوم التالي، يمكن تقديمها مع صلصة الطماطم)

*طريقة التحضير:
- إبدئي بتشريح الخبز وخلطه مع الملح والزيت والثوم من قبل.واشويه في الفرن حتى يصبح لونه متموجاً ثم ضعيه على سلك حديدي حتى لا يطرى.
- إقلي اللحم مع الزبدة والزيت ولكن تأكدي من قلي قطع اللحم على دفعات صغيرة ليتحول لونها جميعاً إلى البني. إرفعيهم مع ملعقة تصفيهم وضعيهم في صحن.
- الآن إقلي البصل والثوم حتى يصبح طرياً ثم يعاد اللحم إلى القدر. وتصب فوقه المرقة وجميع المكونات المتبقية. 
- يترك على نارٍ خفيفة لمدة 2-3 ساعات حتى ينضج اللحم 

*طريقة التقديم:
يُسكب في صحن، ويُرش عليه الثوم المعمِّر المقطع والخبز المحمص، ويُقدَّم مع عصيدة من دقيق الذرة أو البطاطا المهروسة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا