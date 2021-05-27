تراند اليوم : الديك الرومي

تربّع الديك الرومي على مائدة عيد الميلاد في معظم بلدان العالم، وهو الطبق الشهي الذي تتعدد طرق تحضيره. إليكم المقادير وطريقة تحضير طبق الميلاد الشهي

الديك الرومي- طبق عيد الميلاد الرئيسي

*المقادير:

*الحشوة:

- 10 بصلات كبيرة

- قطع خبز فينو أو 1/4 كيلو توست محمص

- كوب ونصف حليب

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة فلفل

- ملعقة صغيرة كمون

- يمكن إصافة الكستناء إلى الحشوة

*التوابل:

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة فلفل

- ملعقة كبيرة كمون

- ملعقة كبيرة كركم(العقدة الصفراء) أو كاري

- قليل من القرفة والزنجبيل

*طريقة تحضير الحشوة:

– إقطعي البصل شرحات واقليه فى الزيت حتى يصبح لونه أشقر.

– إخلطي الحليب مع التوست المحمصي.

–واخلطي بقية مقادير الحشوة ببعضها.

*تحضير الأرز والخضَر والمكسرات مسبقاً:

- يجب تحضير الأرز البسمتي بالكاري والكركم(العقدة الصفراء) جانباً ليُضاف إلى طبق الديك الرومي عند تحضير الطبق.

- تُسلَق أنواع عدة من الخضَر (مثل الجزر، الكوسة، البصل، البطاطا) ويُضاف إليها الكاري والكركم حسب الطلب. وهي توزَّع على الأرز حول الديك.

- المكسرات مثل الفستق الحلبي والصنوبر والكاجو واللوز. يجب أن تُقلى لتصبح محمّصة.

*طريقة تحضير الطبق:

– إغسلي الديك جيدا ً من الداخل والخارج بالملح ثم الدقيق ثم بالماء جيداً.

– إحشى الديك من الداخل بالحشوة التي حضرتها، وتبليه من الخارج بالتوابل.

– ضعي الديك فى صينية حجمها كبير. وصبّي فيها كوب من الماء ثم ضعي الديك.

– غطى الصينية جيدا ً بورق ألومنيوم، وضعيه فى الفرن لحوالى 3ساعات على أن تختبري نضجه تباعاً في النصف ساعة الأخيرة، وذلك بغرس سكين صغير عند الورك، فلو أخرج سائلاً أحمر فإنه لازال نيئاً، ويحتاج للمزيد.

(المدة اللآزمة لنضج الديك مرتبطة بوزنه، فكل كيلو غرام من وزن الديك يحتاج لساعة بالفرن. فلو كان وزن الديك كيلو واحد يوضع لساعةٍ واحدة مع اختبار نضجه تباعاً)

– عند التأكد من النضوج، ننزع ورق الألومنيوم، ونضع قليلاً من الزيت على وجه الديك، ثم يعاد إلى الفرن مع إشعال الشواية العليا وليس الفرن، وذلك حتى يحمّر الوجه لمدة بين 10 و15 دقيقة.

*طريقة التقديم :

– يوضع الديك فى وسط صينية كبيرة.

– ويوضع حوله أرز البسمتى بالكارى أو الكركم(العقدة الصفراء) والمكسرات.

– توزع على الأرز من حوله الخضروات المسلوقة، ويمكن تزيينه بإضافة الطماطم الصغيرة المعروفة بـ"طماطم شيري" وشرائح البرتقال.

- كما يمكن تقديمه مزيناً ببراعم الملفوف وأنواع متعددة من الخضَر والبقدونس فيما يوضع الأرز الذين تفضلونه جانباً، كما في الصور المرفقة، علماً أن بعض العائلات تزينه بالفاكهة كالعنب والكرز والتوت الأحمر والعناب.