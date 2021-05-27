تراند اليوم : مما لا تعرفه عن قشر الموز

• أنها تعمل على تخفيض مستوى الكولسترول، يمكن تخفيض نسبة الكولسترول في الدم عن طريق زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتحتوي قشور الموز على نسبة عالية من هذه الألياف.

• كما أنها، وبحسب موقع "24"، توفر الكثير من الشوارد، يعرض الكثير من الذين يمارسون التمارين الرياضية القاسية أن تناول الموز يساعد على الوقاية من التشنجات العضلية، نظراً لاحتوائه على نسبة من الشوارد والبوتاسيوم، والتي تلعب دوراً هاماً في بناء العضلات وتنظيم التوازن القاعدي في جميع أنحاء الجسم.

• إضافةً إلى ذلك تجعلك قشور الموز تشعر بالسعادة، تملك قشور الموز مستويات عالية من مادة السيروتونين، وهي مادة كيماوية تساعد على التحكم بالمزاج، حيث يؤدي نقص هذا الهرمون إلى الشعور بالاكتئاب، كما أن زيادته تؤدي إلى الشعور بالدوخة.

• فضلاً عن أنها تعمل على تحسين نوعية النوم، يصف الأطباء عادة مادة التربتوفان من قبل الأطباء عادة لعلاج اضطرابات النوم، وتحتوي قشور الموز على نسبة عالية من هذه المادة.

• وتقلل من محيط الخصر، تحتوي قشور الموز على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف والمواد المغذية التي يحتاجها الجسم، لذلك فهي تشكل غذاءً مناسباً للباحثين عن خسارة الوزن.

• كذلك تعمل على الوقاية من السرطان، فإذا كنت تبحث عن وسيلة إضافية للوقاية من السرطان، فيمكنك استخدام قشور الموز لهذه الغاية، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

• وتعمل على تعزيز عمل خلايا الدم الحمراء، تساعد خلايا الدم الحمراء على تزويد الجسم بالأكسجين باستمرار، وتحتوي قشور الموز على مواد مغذية تقوي عمل هذه الخلايا من خلال ضمان توزيع الأكسجين وحمايتها من الانهيار.

• كما أنها تحافظ على صحة العينين، تلعب قشور الموز دوراً هاماً في الحفاظ على صحة العينين، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من مادة اللوتين، وهي مركب كيماوي يساعد على الرؤية الليلية والوقاية من إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

• وأخيراً تعمل على تعزيز جهاز المناعة، نظراً لغنى قشور الموز بالألياف التي تنشط بكتيريا البروبيوتيك المفيدة في القولون، فهي تساعد على تطهير الجهاز الهضمي وتعزيز الجهاز المناعي ضد عدد من الأمراض