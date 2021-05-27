تراند اليوم : صور : أوراق نقدية من فئة 100$ في اسرائيل وعليها صورة البغدادي

القدس المحتلة / مشرق نيوز

عثر مواطن في منطقة الجليل الأعلى، اليوم الثلاثاء، على أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي وكتب عليها باللغة العربية وشعار تنظيم داعش وصورة أميره أبو بكر البغدادي.

وقال مطلعون إن 'الأوراق النقدية من فئة 100$ التي عثر عليها في الجليل الأعلى عليها صورة أبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني أمير جبهة النصرة، وفي الجهة الثانية صورة جثة كتب تحتها نهاية المال القذر، عد إلى ربك في الجليل الأعلى'.

وجمعت الشرطة الإسرائيلية الأوراق النقدية وحولتها لمختبر للتأكد من مصدرها.

وتحقق الشرطة مع خبراء التشخيص الجنائي في ملابسات القضية في سبيل التوصل إلى مصدر الأوراق النقدية هذه.