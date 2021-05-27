تراند اليوم : علي جمعة: السجائر والحشيش والأفيون لا تنقض الوضوء

القاهرة / مشرق نيوز

قال مفتي الجمهورية المصرية السابق علي جمعة، إن "السجائر ومخدر الحشيش والأفيون، لا تنقض الوضوء"، مؤكدا على طهارتهم، داعيا إلى "مضمضة الفم للصلاة، لإزالة رائحة التدخين".

وأشار جمعة خلال لقاء معه عبر فضائية "سي بي سي"، امس الاثنين، إلى أن "السجائر حرام شرعا، لكنها طاهرة، بالإضافة إلى الحشيش والأفيون"، موضحا أن هناك فرقا بين ما هو طاهر وما هو محرم شرعا.

واعتبر أن شرب الخمر على وضوء لا ينقضه، قائلا: "إذا شرب الشخص خمرا وهو على وضوء أو لامسه بيده، فعليه مضمضة فمه وغسل يده فقط وليس إعادة الوضوء".

وأكد أن من يصلي وفي جيبه سجائر أو حشيش فصلاته صحيحة؛ لأنهما طاهران، أما إذا كان خمرا فصلاته باطلة.

المصدر: عربي 21