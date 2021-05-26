تراند اليوم : فيديو جريمة الفيرمونت ..+18 فيديو اغتصاب الفيرمونت بدون حذف قضية الفيرمونت فيديو

فيديو جريمة الفيرمونت مشاهدة وتحميل فيديو اغتصاب الفيرمونت حيث تضج مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جريمة الفيرمونت والذي يوثق اغتصاب 5 شباب مصرين لفتاة في فندق الفيرمونت.وأثار فيديو الفيرمنت سخطاً واسعاً في الاوساط المصرية ودفع بالسلطات المصرية للتحقيق بالحادثة وإعتقال أشخاص لهم علاقة بالقضية.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2014 في فندق «فيرمونت نايل سيتي» على ضفاف نهر النيل في القاهرة على ارتفاع 20 طابقًا عن سطح الأرض.

الحفل الصاخب الذي أطلق عليه TeaDance حضره مصريون وأجانب ونظمته شركة «جانز» للحفلات (by ganz).

ومع اختلاط أنوار الفجر الجديد بالأضواء الصاخبة في حفل by Ganz TeaDance 13th Edition على أنغام المايسترو الهولندي Joris Voors وإيقاعات عمر حافظ المتهم في الجريمة، وبينما يهم الحضور للمغادرة، كانت جريمة بشعة تُرتكب في غرفة مجاورة.

ظلّت تفاصيل الجريمة البشعة «طي الكتمان»، قبل أن تخرج إلى العلن في أواخر شهر يوليو الماضي عندما تصدر هاشتاج «جريمة فيرمونت» موقع «تويتر»، بعدما تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب (شرطة الاعتداءات Assault Police) على موقع «إنستجرام» لفتاة قالت إنّها تمَّ اغتصابها عام 2014 داخل الفندق بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأن المتهمين صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفر الأحرف الأولى من أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وفي 4 أغسطس الماضي، تلقت النيابة كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدّمتها الفتاة إلى المجلس تفيد باعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًا في عام 2014 داخل فندق «فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

توالت التحقيقات وجرى إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مصر ولبنان، وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

• نجل أيمن نور يظهر في الصورة

وفي الساعات الأخيرة طفا اسم نجل الهارب أيمن نور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاروا إلى أنَّه «نجل المرشح الرئاسي السابق» المتورط في القضية.

وكتب أحد المغردين على موقع «تويتر»: «مش ناوي تطلع تقول شادي ابنك ممسوك في قضية إيه، أهو ده المرشح الرئاسي السابق واللي ابنه من ضمن متهمين حفلات الفيرمونت».

ونشر أسماء مرتكبي الجريمة وجاءوا كالتالي عمرو فارس الكومي ، عمرو السداوي ، خالد محمود، عمرو حسين، عمر حافظ، أحمد طولان.

وأكد مغردون باللغتين العربية والإنجليزية أن ”الشبان دأبوا على اغتصاب فتيات على مدار سنوات دون رقيب أو حسيب، وهذا فقط لكونهم من عائلات ثرية وذات نفوذ“.

وكان حساب ”مغتصبون“ عبر ”انستغرام“ قد أثار القضية حين نشر تفاصيل عن الواقعة مرفقة بأسماء الشبان، وأعادت نشرها بدورها الناشطة مايان السيد لتجد تفاعلا واسعا عبر موقع ”تويتر“.

وطالب ناشطون بمحاسبة مرتكبي واقعة الاغتصاب، مستنكرين معاقبة فتيات عبر تطبيق ”التيك توك“ وإصدار أحكام قضائية بحقهن، فيما لا تتحرك الجهات المعنية بشأن جرائم أشد وقعا كجريمة اغتصاب فيرمونت، على حد تعبيرهم.

في تطور جديد لقضية الاغتصاب الجماعي في فندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة، خرجت الفنانة المصرية، نهى العمروسي، اليوم الثلاثاء، لتعلق على حبس ابنتها على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وفيما رفضت العمروسي التعليق لصحيفة "الوطن" المصرية عن تواجد ابنتها في الحبس حاليا ضمن المتهمين في القضية، فقد أكدت أنها لو تحدثت "ستقلب الدنيا" بحسب تعبيرها لأنها ترى أن ابنتها بريئة.

وقالت: "سألزم الصمت الآن لكي أرى نهاية نتيجة الظلم، ولو استمرت هذه الخطة الشيطانية وظلمت ابنتي.. وقتها سأتكلم وسأقلب الدنيا".

وتقرر حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي 4 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب أحمد الجنزوري، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.