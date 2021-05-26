تراند اليوم : مسلسل انت اطرق بابي الحلقة8 مترجمة للعربية عبر موقع قصة عشق

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وتدور قصة مسلسل أنت اطرق بابي حول الممثل سيركان بولات والذي يقطع منح احدى طالبات الثانوية العامة للسفر الى الخارج ،في حين بعد مدة يعرض سيركان على الطفلة صاحبة الـ 18 عام ارجاع منحتها الدراسية بعد أن تظاهرا بعقد خطوبة لمدة شهرين من الزمن ، الا أن الطفلة ايدا لم تقبل ذلك العرض لأسباب كثيرة أولها كرهها لسيركان ،الا أنها تصبح مضطرة الى ان تقبل عرضه ، بينما يعيشان خلال الشهرين الذين تظاهرا خلالها بعقد الخطوبة أشياء أفقدتهم الصواب ،لتنشب علاقة حب مليئة بالصعاب بينهم .

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