تراند اليوم : مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 8 الثامنة مترجمة للعربية عبر موقع قصة عشق

ننشر لكم خلال هذا المقال عبر موقع الخليج 365 مسلسل انت اطرق بابي الحلقة الثامنة 8 مترجمة للعربية ، في بث حصري ومباشر عبر موقع قصة عشق ، بينما حصلت الكثير من الأحداث المشوقة في الحلقة الثامنة ، في حين قامت البطلة ايدا بطلب ارجاع خاتم الخطوبة من سوركان بعدما ألقى عليها تهمة سرقة بغير قصد .

وتدور قصة مسلسل أنت اطرق بابي حول الممثل سيركان بولات والذي يقطع منح احدى طالبات الثانوية العامة للسفر الى الخارج ،في حين بعد مدة يعرض سيركان على الطفلة صاحبة الـ 18 عام ارجاع منحتها الدراسية بعد أن تظاهرا بعقد خطوبة لمدة شهرين من الزمن ، الا أن الطفلة ايدا لم تقبل ذلك العرض لأسباب كثيرة أولها كرهها لسيركان ،الا أنها تصبح مضطرة الى ان تقبل عرضه ، بينما يعيشان خلال الشهرين الذين تظاهرا خلالها بعقد الخطوبة أشياء أفقدتهم الصواب ،لتنشب علاقة حب مليئة بالصعاب بينهم .

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة الثامنة 8 مترجمة للعربية تجدونها من خلال الرابط التالي : رابط الحلقة 8