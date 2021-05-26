تراند اليوم : وداعا للكرش.. أسرار الحصول على بطن مسطح في المنزل دون أي معدات

وكالات/ الخليج 365/

هل تريد التخلص من الكرش والحصول على بطن مسطح ولكنك لا تمتلك الوقت للتسجيل في ناد رياضي؟ لم يعد لك عذر، أعددنا لك هنا خمسة تمارين ستعطيك بطنا مسطحا وأنت في المنزل.

ويعد الكرش، واسمه العلمي دهون البطن، مشكلة صحية، وو‫فقا لاختصاصي التغذية العلاجية الألماني ماتياس ريدل، يكون لدهون البطن أيض "هائج"، حيث تفرز المئات من المواد الضارة، التي تتسبب في حدوث ‫عمليات التهابية. ‫وأضاف أنه يمكن أن تنشأ تجمعات سامة في الكبد، وفي أسوأ الحالات قد يحدث ‫فشل كبدي.

وقال البروفيسور الألماني ماتياس بلوهر إنه عندما تكون دهون ‫البطن مصحوبة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم ودهون الدم، يطلق الأطباء على هذه الحال اسم "متلازمة الأيض". ‫

وأضاف أن اجتماع ثلاثة من هذه العوامل الأربعة يرفع ‫خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

وهناك أربع نصائح للتخلص من الكرش، وهي:

1- إنقاص الوزن.

2- تناول تغذية صحية تشمل الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب ‫الكاملة.

3- الإقلال من الدهون والسكر والملح والوجبات السريعة‫ والأطعمة الجاهزة.

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4- ممارسة الرياضة.

حديثنا اليوم سيكون عن ممارسة الرياضة، ونقدم لك خمسة تمارين رياضية رائعة ولا تحتاج معدات للحصول على بطن مسطح، وذلك وفقا لتقرير في موقع "باور أوف بوزيتفيتي" (Power of positivity).

نؤكد هنا أن هذه المعلومات والنصائح عامة، وهي للاسترشاد فقط، وقبل ممارسة أي تمرين راجع طبيبك أو المدرب الرياضي المختص، حتى تتأكد من ملاءمة التمارين لك وأدائها بالشكل الصحيح الذي لا يسبب لك أي أضرار.

وقد يكون التمرين الذي يوصي به الطبيب أو المختص مختلفا عن الفيديو أو الإرشادات المذكورة.

وفي التمارين استخدم أرضية ثابتة وغير زلقة، أو سجادة اليوغا.

1- ديد بغ (الحشرة الميتة) Dead Bug

استلق على ظهرك ومد ذراعيك مباشرة أمام صدرك، اثن ركبتيك قليلا وأنت تحرك ساقك إلى الأمام وكأنك تدفع بقدمك.

حرك ذراعك الأيمن نحو الأرض، ثم حرك رجلك اليسرى للأمام، وبالتناوب، بشكل يشبه الحشرة وهي تحتضر!

2- المقص Scissors

استلقِ على ظهرك، اثن ركبتيك قليلا وارفع ساقيك، ثم حركهما بالتناوب كحركة المقص.

3- بينت ليغ جاك نايف Bent-Leg Jackknife

استلق على ظهرك، ضم ذراعيك إلى رأسك، ارفع جذعك ثم اسحب رجليك بالتناوب.

4- ستريت ليغ بيلاتس هندريدز Straight-Leg Pilates Hundreds

استلق على ظهرك، ثم ارفع وركيك وساقيك، وارفع رأسك وكتفيك ومقدم ظهرك معا.

5- تمارين بلانك Plank Exercises

ارفع جسمك على ساعديك وقدميك، واجعل جسمك في موازاة الأرض. ثم يمكنك القيام بحركات مختلفة، مثل تحريك قدميك للداخل والخارج.

أيضا يمكنك الاتكاء على أحد جانبيك، ثم القيام بحركات مختلفة.

نصائح إضافية

وقال التقرير في موقع "باور أوف بوزيتفيتي" أيضا، إن تناول البروتين هو مفتاح بناء العضلات والتخلص من الدهون الضارة، فعندما تأكل الدهون الجيدة مثل السلمون والتونة وشرائح اللحم والدجاج والديك الرومي، فهذا يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة وتحفيز عملية الأيض.

وأيضا أوصى الموقع بتناول الفاكهة والخضروات.

بالمقابل، يجب أن تتأكد من تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية، لأن تناول هذه الأنواع من الأطعمة يمكن أن يفسد كل التمارين التي تقوم بها.

كما ينصح بالسيطرة على التوتر، إذ يزيد الإجهاد من هرمونات مثل الكورتيزول في الجسم، مما يجعل عملية الأيض بطيئة.

أيضا يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة الوزن لأنك غالبا ما تأكل لتشعر بتحسن، ولكنه مجرد شعور مؤقت كاذب، وبعد التهامك لقطعة الحلوى الكبيرة ستكون لديك مشكلة جديدة وهي كيلوغرامات زائدة من الوزن. وأما إذا كان التوتر يمثل مشكلة كبيرة في حياتك فاستشر الطبيب النفسي.