تراند اليوم : شركة روتانا تتعمد تغطية صدر وذراع الفنانة المصرية "جنات" والسبب ...

القاهرة/ الخليج 365

قامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وبشكل متعمد, بتغطية صدر وذراع الفنانة المصرية جنات بالبوستر الجديد لألبومها "حب جامد" بالفوتوشوب مما أثار العديد من التساؤلات.

ففي الصورة الأصلية تظهر جنات مرتدية فستان أصفر بدون أكمام وله فتحة صدر أما الصورة المعدلة طت روتانا يد جنات وصدرها.

وكشف سعيد إمام، مدير شركة روتانا المنتجة للألبوم عن لماذا لجأت روتانا لتحشيم بوستر جنات قائلأ وفق مجلة (ليالينا): البوستر هذا مخصص للمملكة العربية، لأن الرقابة في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الإعلام تطلب مواصفات خاصة لغلاف الألبومات التي يتم طرحها في الأسواق السعودية.

رحت شركة روتانا للصوتيات الألبوم الجديد للفنانة جنات "حب جامد" بصورتين مختلفتين الأولى كانت ظاهرةهذا التعديل المفاجئ صدم جنات وأثار من غضبها إذ تم من دون علمهالكنها لم تبدي أي ردة فعل حتى الآن.