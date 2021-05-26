تراند اليوم : 5 حيل للعناية بالقدمين في المنزل.. تعرفي عليها

وكالات/ الخليج 365/

تعاني بعض النساء وخاصة العاملات منهن، من قلة وقت الفراغ وعدم استطاعتهن التوجه لمراكز التجميل نتيجة لظروف عملهن، وخاصة هذه الأيام، في ظل الحجر بسبب "كورونا"، ولهذا تسعى بعضهن للعناية بجمالهن داخل المنزل.



وتعد القدمين أحد أهم الأعضاء التي توليها المرأة عناية خاصة، حيث تحتاج للتوجه لمركز التجميل لعمل "باديكير" لها، إلا أنه في ظل ظروف الإغلاق، قل ذهابها، ولهذا نصح موقع "بيست هيلث" المرأة، بعمل بعض الخطوات يمكنها من خلالها العناية بقدميها في المنزل.



ونقل التقرير الذي ترجمته "عربي21"، عن خبيرة التجميل "ليان فاجان" شرحها لبعض الخطوات والحيل التي يمكن للمرأة القيام بها في المنزل للعناية بقدميها وإصلاح بعض مشاكلها، مثل الظفر الغارز في اللحم.

وقالت خبيرة التجميل "فاجان": "لا أحد يستطيع أن يقول إنه ليس لديه الوقت لتجميل نفسه في الوقت الحالي، إنه وقت مناسب لمنح أظافر قدميكِ استراحة من التلميع والتركيز أكثر على الجلد وجانب العناية بالقدمين".



وشرحت الخبيرة النصائح كما يأتي:



نقع القدمين



تقول "فاجان": "انقعي قدميكِ دائمًا وذلك للتقشير والتخلص من الجلد الميت، وأيضا للتخلص من البكتيريا الموجودة تحت الأظافر".



وشرحت طريقة النقع كما يأتي: املَئِي دلوا أو حوض الاستحمام بالماء الفاتر حتى يلامس كاحلكِ وأضيفي ربع كوب من كبريتات المغنسيوم "الملح الإنجليزي"، وأبقي قدميكِ في هذا المحلول لمدة 30- 40 دقيقة.



وتشير الخبيرة إلى ضرورة أن تكون درجة حرارة الماء فاترة وليس ساخنة، حيث السخونة تزيل خصائص الملح الإنجليزي المطهرة، مضيفة: "هذه الأملاح لا تفُيد فقط الأظافر، بل تُساعد أيضا في تنشيط الدورة الدموية وتُحسن من حركتها، وتسحب السموم من الدم، وأيضا تنقل المغنيسيوم إلى الجسم دون المرور عبر الجهاز الهضمي".



إزالة الجلد الميت



بعد نقع القدمين قومي بتنظيف ما بين أصابع القدمين وحول الأظافر للتخلص من أي جلد ميت متراكم.

ونصحت الخبيرة بعدم قص الجلد الميت الزائد بل ضغط المنطقة المصابة للخلف برفق بمنشفة فوق إصبعك، بذلك لن تحتاجين إلى أداة خاصة لهذا الغرض".



وأوصت "فاجان" بترطيب البشرة بمرطب كثيف، وفي حال عدم وجود كريم ذي جودة عالية، يمكنكِ استخدام الزيوت الأساسية مثل الأوكالبتوس والمنثول، حيث تعد خيارًا رائعًا لإضافته إلى أي كريم تستخدمينه حاليًا، وتساعد على إنعاش القدم وتنشيط الدورة الدموية.



قص الأظافر بشكل مستقيم



أوضحت خبيرة التجميل بأنه يجب قص الأظافر بشكل مستقيم، حيث يمكن أن يسبب قصها من الزوايا بالإصابة بما يسمى "أظافر القدم الغارزة" خاصة إذا كان الشخص معرضا للإصابة بهذا المرض بالفعل".



وأضافت: "ما عليكِ سوى قص أظافركِ أو بردها بالمبرد بشكل مستقيم، وحاولي تركها لفترة أطول قليلاً في الوقت الحالي حتى تتمكني من الوصول إلى مقدم الرعاية الخاص بكِ حتى لا تواجهي أي مشاكل".



وحذرت من قص الأظافر في حال كانت سميكة، حيث يمكن أن يؤدي القص إلى تكسر الجوانب وقد يؤدي للإصابة بمشاكل صحية منها "أظافر القدم الغارزة".



ولمنع ظهور مشكلة أظافر القدم الغارزة نصحت خبيرة التجميل بالقيام بما يأتي:



نقع القدمين لمدة 30 دقيقة بماء فاتر يوضع فيه الملح الإنجليزي.



حافظي على نعومة زوايا الأظافر قدر الإمكان، وإذا كان لا يوجد لديكِ زيت تنعيم البشرة، فيمكنكِ استخدام أي نوع من الزيت -زيت الزيتون أو زيت الأطفال أو زيت جوز الهند– ووضعها على سطح الأظافر.



لا تقصي الأظافر بشكل كبير بل أبقي جزءا منها وقومي ببردها بشكل مستقيم.



ضعي قطعة من القطن بعد لفها على شكل كرة أسفل الظفر بدلًا من قطع جانب الظفر لتخفيف الانزعاج، هذه الطريقة ستمنع الظفر من أن يغرز في الجلد، وقومي بتغيير القطن مرة واحدة أسبوعيا.



تلميع الأظافر



نصحت الخبيرة بإنهاء العناية بالأظافر بتلميعها وذلك عبر وضع ملمع عليها، ولكن عليكِ التأكد من مسح الأظافر بمزيل الطلاء "الأسيتون" حتى تتأكدي من عدم وجود زيوت ودهون عليها، أو يمكنكِ استخدام الكحول الطبي.



تنفيس الأظافر



للسماح لأظافر القدم "بالتنفس" بين عمليات العناية بالقدمين، تقترح "فاجان" إزالة طلاء الأظافر قبل يومين من جلسة العناية بالأقدام، وتقول: "أظافر أصابع القدم لا تتنفس، لكنها مسامية والجلد الذي تحتها بحاجة إلى التنفس".



وأضافت الخبيرة: "إذا لم تزيلي طلاء الأظافر نهائيا، فسوف ينتهي بكِ الأمر بعلامات جفاف على الأظافر لأنها لا تحصل على الرطوبة الكافية".