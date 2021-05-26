تراند اليوم : فيديو بنت نهي العمروسي ..+18 فيديو قضية الفيرمونت كامل بدون حذف مع هيفاء وهبي

فيديو بنت نهي العمروسي مشاهدة وتحميل فيديو بنت نهي العمروسي في فندق الفيرمونت بدون حذف، وفي التفاصيل قبضت الشرطة المصرية على نازلي ابنه نهى العمروسي والتي كان زوجها أحد خمسة رجال شاركو باغتصاب فتاة في فندق الفيرمونت.

وفي جديد أخبار قضية الفيرمونت ، كتبت الفنانة نهى العمروسي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعليقًا جديدًا عن قضية الفيرمونت، المتهمة فيها ابنتها نازلي مصطفى كريم.

وعلقت: "فيه جهات نشر حقيرة، بتقول تصريحات مغلوطة على لساني، أنا ما قلتش إن جوز بنتي كان بيجيبلها رجالة، الكلام ده ما جاش على لساني".

ومنذ قليل حذفت "العمروسي" المنشور، من حسابها بموقع فيسبوك.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".

ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.

وفي تصعيد جديد ومفاجيء شهدته قضية "الفيرمونت" الشهيرة، تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المطرب تامر حسني، و هيفاء وهبي، وبوسي، ورامي عياش، وأمينة، ومحمود الليثي، والراقصة صافينار في قضية الاغتصاب الجماعي التي أثارت الرأي العام المصري، وطالب بضمهم كمتهمين وحمل البلاغ رقم 2901 لسنة 2020 ضد مدير فندق "فيرمونت نايل سيتي"

وقال المحامي في بلاغه" لا بد من مساءلة كل من كان له دور في مسرح الجريمة، لا شك أن مدير الفندق هو احد أهم المسؤولين، إضافة إلى الحفلات ونجومها الغنائيين والقائمين على تنظيمها، حفلاتهم ما هي إلا فخ إجرامي لضم أكبر عدد من المشاركين، ومن هؤلاء النجوم: تامر حسني وهيفاء وهبي والمطربة بوسي والراقصة صافيناز، لذلك التمس اتخاذ اللازم قانونًا في حقهم بصفتهم شركاء في ارتكاب هذه الجرائم وتسهيل ارتكابها.

ويذكر أن أحداث قضية "الفيرمونت" تعود إلى 2014 ..وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعرضها للإعتداء الجماعي داخل الفندق.

وفي رد من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على احدى الصحافيات المصريات التي سألتها عن الواقعة وضرورة وجود رد رسمي أو بيان توضيحي لما نسب اليها قالت لها في منشور نسب اليها عبر الواتس اب " انا لولا محترمة وهمسك نفسي عشان ما اقلش أدبي كنت قلت لك روحي من هنا يا جزمة" وبعدما كررت الصحافية سؤالها ردت هيفاء مرة أخرى قائلة "يللا من هنا واوعي تبعتيلي تاني دا انتوا وصلت قلة الذوق معاكم لأوسخ الدرجات".

فيديو فندق فيرمونت هو فيديو يوثق اغتصاب ثمانية شباب مصرين لفتاة بشكل قاسي مع توثيق حادثة الاغتصاب عبر الفيديو أونلاين.فيديو جريمة الفيرمونت كامل تحميل وتنزيل فيديو الفيرمونت ، وجريمة الفيرمونت هي اتهام لمجموعة من شباب اثرياء جدا جدا من عائلات معروفة اغتصبوا فتاة تحت تاثير مخدر في حفلة اقيمت سنة ٢٠١٤ في فندق فيرمونت و قاموا بتسجيل الواقعة فيديو و مشاركة الفيديو اون لاين.

ونشر أسماء مرتكبي الجريمة وجاءوا كالتالي عمرو فارس الكومي ، عمرو السداوي ، خالد محمود، عمرو حسين، عمر حافظ، أحمد طولان.

وأكد مغردون باللغتين العربية والإنجليزية أن ”الشبان دأبوا على اغتصاب فتيات على مدار سنوات دون رقيب أو حسيب، وهذا فقط لكونهم من عائلات ثرية وذات نفوذ“.

وكان حساب ”مغتصبون“ عبر ”انستغرام“ قد أثار القضية حين نشر تفاصيل عن الواقعة مرفقة بأسماء الشبان، وأعادت نشرها بدورها الناشطة مايان السيد لتجد تفاعلا واسعا عبر موقع ”تويتر“.

وطالب ناشطون بمحاسبة مرتكبي واقعة الاغتصاب، مستنكرين معاقبة فتيات عبر تطبيق ”التيك توك“ وإصدار أحكام قضائية بحقهن، فيما لا تتحرك الجهات المعنية بشأن جرائم أشد وقعا كجريمة اغتصاب فيرمونت، على حد تعبيرهم.