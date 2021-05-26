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تراند اليوم : رابط نتائج اشبال الامة 2020 .. ظهرت حالا نتائج اشبال الامة 2020

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ننشر لكم خلال هذا المقال عبر موقع الخليج 365 ، رابط نتائج اشبال الامة 2020 والذي يمنحكم فرصة للاطلاع على نتائجكم عن طريق الموقع الرسمي لمدرسة اشبال الأمة ، حيث أن تلك الفترة هي التي تحدد قبولك ، وفي حال تم يمكنكك سحب استدعاءك عن موقع الطلبات الكائن على موقع المدرسة .

كما تجدون هنا نتائج اشبال الامة 2020 ، وبعد التقدم الى المرحلة الثانية والتي هي مرجلة الانتقاء ويتم خلالها تشريح عدد من المتفوقين بناء على النتائج وعلى عدد المقاعد اللازمة ، حيث أنه يتوجب على المتقدمات والمترشحات خلال الفترة 1-5 سبتمبر سحب الاستدعاء.

وبعد تلك الفترة ستخع المترشحات الى فحوصات متعددة ” طبية وبدنية ” في حين صدر قرار بمنع اجراء الامتحانات الكتابية خلال العام الجاري نتيجة تفشي فايروس المستجد ، بينما ستنقل الطالبات الى المرحلة الأخيرة ” القبول” والتي يلزم خلالها سحب استدعاء الطالبات عن موقع التسجيل في الفترة الكائنة بين 28-30 سبتمبر بعد قبولهم .

ويشترط في المرحلة الثانية توافر عدة شروط من أجل سحب الاستداعاءات من الموقع في الفترة 1-5 سبتمبر وهي :

أن تكون المتقدمة انثى ، وأن تكون من مواليد عام 2005، أو بعدها. ،أن تكون تم قبولها في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2020، بمعدل 12/20 أو ما يزيد، شُعبة علوم وتكنولوجيا ،أن تتمتع بصحة جيدة، ولياقة بدنية.

رابط نتائج اشبال الامة عن طريق الموقع الرسمي للمدرسة :  من هنا

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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