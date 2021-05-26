تراند اليوم : لبنان تتصدر الدول العربية في نسبة العنوسة وفلسطين الأدنى

أنقرة/ الخليج 365

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها أن المجتمعات العربية تعاني من مشكلة العنوسة بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبتها في الفترة الأخيرة جراء عدة عوامل, منها الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي لبنان في المقدمة بين الدول العربية حيث بلغ معدل العنوسة 85% حسب آخر الدراسات، وتلته الإمارات بنسبة 75%، ومن ثم كل من سوريا والعراق بنسبة 70%.

وبلغت النسبة في تونس 62%، ونحو 50% في الجزائر، بينما بلغت في كل من الأردن والسعودية 42%، ونحو 40% في مصر والمغرب.

وسجلت أدنى نسب عنوسة في كل من اليمن بنحو 30%، والبحرين بنحو 25%.

اللافت في الموضوع أن فلسطين سجلت أقل نسبة عنوسة في العالم العربي، حتى أنها لم تُذكر في القائمة، ولكن آخر نسبة عنوسة تم إحصائها كانت عام 2017 بنسبة 7% فقط.

وأرجع الباحثون الاجتماعيون والاقتصاديون أسباب هذه المشكلة لعدة عوامل، منها اقتصادية كارتفاع أجور المهر، وغلاء المعيشة في معظم هذه المجتمعات، مع رواتب لا تلبي أدنى الاحتياجات، ومنها اجتماعية كزيادة الرغبة لدى الإناث في إكمال التحصيل العلمي، والحصول على فرص عمل تحقق لهن القدرة على الاستقلال والاعتماد على النفس.