تراند اليوم : سكي في سكي 2019 +18- سكي في سكي 2019 أقوى عروض سكي في سكي 2019 جودة HD

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وسكي أو التزحلق رياضة التزحلق على الثلج باستعمال الزلاجات التي تلبس كأحذية هي رياضة مشهورة في البلاد الباردة مثل كندا والدول الإسكندنافية وجبال الألب. يسمى النرويجي « نورهيم سوندر » بأب التزحلق في العصر الحديث أو مخترعها كرياضة.

واعتباراً من يوم 7 ديسمبر، ستكتظُّ المنطقة المخصّصة في منتجع التزلج بالضيوف ابتهاجاً بعيد الميلاد، وسيحظى الحضور بفرصة التجوّل في أرض العجائب الشتوية الساحرة ومغارة بابا نويل التي ستكمل المشهد الرائع. وسيطلُّ بابا نويل أيضاً ليستقبل جميع الأطفال الرائعين ويقدّم لهم هدايا عيد الميلاد. وقد يتمكّن بعض منهم بزيارته في مغارته، حيث سيقيم من 11 وحتى 24 ديسمبر، قبل أن يمضي في رحلة العودة الطويلة إلى القطب الشمالي.

وللتأكيد على أنَّ عيد الميلاد في “سكي دبي” لهذا العام سيكون الأضخم والأروع على الإطلاق، سيشهد الاحتفال إضافة جديدةً هي “حائط تقويم عيد الميلاد”. وسيحظى الضيوف خلال شهر ديسمبر بالفرصة للفوز بمجموعة مختارة من الجوائز الرائعة حتى يوم 25 من هذا الشهر. وكل يوم خلال فعالية مسيرة البطاريق الشهيرة في المنتجع، سيتم الإعلان عن الفائزين المحظوظين والكشف عن جوائزهم على الحائط الاحتفالي.

وستفتح أرض العجائب الشتوية في “سكي دبي” في مول الإمارات أبوابها من 7 ديسمبر وحتى 2 يناير، تليها زيارة بابا نويل من 11 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر. ويبلغ سعر تذكرة الدخول لزيارة بابا نويل 100 درهم للشخص الواحد وتشمل حصوله على كوب من الشوكولا الساخنة، بينما يبلغ سعر التذكرة للفعّاليات 350 درهم للشخص الواحد، تشمل الدخول إلى الحديقة الثلجية، وزيارة بابا نويل ولقاء البطاريق.