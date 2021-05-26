تراند اليوم : الذهب يقلص خسائره بعد الإبقاء على سعر الفائدة الأميركية

قلص الذهب خسائره بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة الأميركية بدون تغيير، كما كان متوقعا.

ووصف مجلس الاحتياطي، بعد اجتماع استمر يومين، اقتصاد الولايات المتحدة بأنه قوي، وهو ما يبقي المركزي الأميركي في مسار نحو زيادة تكلفة الاقتراض في سبتمبر أيلول.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1219.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، مقتربا من أدنى مستوياته في عام البالغ 1211.08 دولار الذي سجله في 19 يوليو تموز.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1227.60 دولار للأوقية، قبيل بيان مجلس الاحتياطي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 في المئة إلى 15.42 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.1 في المئة إلى 817.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 917 دولارا للأوقية.