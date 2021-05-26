تراند اليوم : زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية تصعد بالنفط

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتتماسك بعد خسائر تكبدتها في اليومين الأخيرين من جراء زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وتجدد المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.55 دولار للبرميل بعدما انخفضت 2.5 بالمئة، الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات، أو 0.1 بالمئة إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصعيد الضغوط على الصين للحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت الصين إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أخرى على صعيد التجارة.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على 6 بالمئة في يونيو، وهبط الخام الأميركي نحو 7 بالمئة، في أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات.