تراند اليوم : 5 عادات يومية للصائم عليه الابتعاد عنها فوراً!

حذَّر استشاري التغذية الدكتور ابراهيم بن محمد أبا الحسنة، من القيام ببعض العادات الغذائية والسلوكيات اليومية في شهر رمضان، التي من شأنها الإضرار بالصحة، فأكد على ضرورة:

_ عدم إستهلال الإفطار بالأطباق الرئيسية الدسمة. إنما المباشرة بتناول الماء وأغذية تحتوي على سكريات أحادية كالتمر، والعصائر الطازجة إلى جانب الشوربة، وذلك لتهيئة المعدة للطعام بعد فترة الصيام الطويلة، وتجنّب الشراهة التي تحدث بسبب الجوع الشديد الذي يتسبب في الضغط على المعدة.

_ عدم ممارسة كافة اشكال الرياضة في خلال النهار، خصوصاً في الاجواء الحارّة. وذلك تجنّباً للشعور بالعطش، وحدوث جفاف في الجسم يشكل خطراً على صحة الإنسان. مع ضرورة إستشارة الطبيب قبل مزاولة اي نشاط رياضي، وإستحباب مزاولة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي بعد الإفطار بنحو ساعتين، أو قبل الإفطار بنحو ساعة للأشخاص الأصحاء.

_ عدم الإفراط في تناول الماء أثناء السحور. لأن ذلك يتسبب بالضغط على الكلى، فتعمد الى تصريفه عن طريق البول، ويعود الجسم الى نقطة الصفر!

وللإستفادة من الماء، يجب شرب نحو 300 مليلتر كل ساعتين، بين الإفطار والسحور، للوقاية من مشاكل الكلى التي تحدث بكثرة، بعد إنتهاء شهر رمضان بسبب قلة شرب الماء، أو تناوله بطريقة غير سليمة.

_ عدم تناول وجبات عشوائية دسمة اثناء السحور، بل الاكتفاء بتناول الأغذية الغنية بالماء والكالسيوم، مثل الموز والحليب والتمر والمشمش والفراولة والفاصوليا.

_ التخلي عن السهر الطويل، وضرورة تأمين 7 ساعات من النوم يومياً في الليل، لتعزيز صحة الجسم. على أن يتم تعويض هذه الساعات في النهار، خلال الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، التي يتم خلالها التفرّغ لأداء صلاتي التراويح والقيام.