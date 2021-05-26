تراند اليوم : الروزماري يحسن الذاكرة

(الخليج 365)

أظهرت أبحاث علمية حديثة أن الروزماري يحسن الذاكرة بنسبة 75%، بخلاف استخدامه كعشبة عطرية تضاف عادة إلى الطعام، ويستخدم زيته في مستحضرات التجميل والأدوية لمكافحة الانفلونزا والصداع .

وتوصلت مجموعة من الباحثين البريطانيين إلى أن استنشاق الروزماري يساعد في تحسين ذاكرة الروائح، وتستخدم كطب بديل في بعض الدول، حيث هناك العديد من العوامل البيولوجية في الروزماري التي تعطيه تأثيره العلاجي، فالمواد المضادة للاكسدة مثل حمض الروزماريك وحمض الكارنوزيك تحمي الخلايا الحية من الجفاف.

وقال باحثون بجامعة نورثمبريا في مدينة نيوكاسل البريطانية، إن سلسلة من الاختبارات التي أجريت على الزيت المشتق من عشبة الروزماري، أظهرت أن استنشاقه يزيد من فرص مساعدة الشخص على تذكر الأشياء التي يتعين عليه عملها في المستقبل، بنسبة تتراوح بين 60 و75%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يستنشقوه.