تراند اليوم : معهد الفلك المصري: شهر رمضان الحالي 29 يومًا

القاهرة / مشرق نيوز

قال الدكتور أبوالعلا محمد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن عدة شهر رمضان لهذا العام هي 29 يوما، لافتًا إلى أن هلال شهر رمضان الحالي سيصل اليوم الأربعاء لتربيعه الأول فى الساعة الواحدة ظهرا و3 دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأضاف أبوالعلا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا فى منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط".

وأوضح رئيس المعهد أن بدر شهر رمضان سيكتمل يوم الخميس الموافق 2 تموز القادم في الساعة الرابعة صباحا و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، لافتا إلى أن علماء المعهد يتابعون أوجه القمر لمطابقتها حساباتهم الفلكية والتأكد من صحتها.

وذكر أن ساعات الصوم ستصل ذروتها اليوم الأربعاء مسجلة 15 ساعة و52 دقيقة مع اكتمال الربع الأول من شهر رمضان وهو اليوم الأطول فى صيام رمضان الحالي، مشيرًا إلى بدء تناقصها اعتبارا من بعد غد الخميس بمعدل دقيقة كل يوم إلى أن تصل لـ 15 ساعة و37 دقيقة فى اليوم الأخير من شهر رمضان الموافق الخميس 16 يوليو القادم.