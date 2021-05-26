تراند اليوم : ناسا : مياه العالم قاربت على الانتهاء

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

بدأت أكبر طبقات المياه الجوفية في العالم الموجودة تحت الأرض، التي تعتبر مصدرا للمياه العذبة لمئات الملايين من الاشخاص، تستنفد لتصل الى مستويات تنذر بالخطر، هذا ما نشرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية نقلاً عن بيانات نشرتها وكالة ناسا.

وتظهر البيانات ان 21 من مستودعات المياه الجوفية الأكبر في العالم من اصل 37 التي تقع في دول الصين والهند والولايات المتحدة وفرنسا قد بدأت تستنفد، اي ان كمية المياه التي كان يتم سحبها من طبقات المياه الجوفية اكثر من التي كان يتم ادخالها خلال الـ 10 سنوات التي استمرت فيها الدراسة، حسب الباحثين.

وقال احد العلماء المختصين بدراسة المياه في وكالة ناسا، البروفيسور جاي فاميجليتي "ان وضع المياه في العالم اصبح حرجا جداً، إذ ان طبقات المياه الجوفية الموجودة تحت الارض تزود سكان الارض بـ 35٪ من المياه. والطلب على المياه يزداد في اوقات الجفاف. فعلى سبيل المثال ولاية كاليفورنيا الامريكية التي تعاني من الجفاف تستفيد حاليا من طبقات المياه الجوفية بنسبة 60٪ بعدما جفت مياه الانهار والخزانات فوق الأرض، وهذه تعتبر زيادة حادة في استخدام المياه الجوفية ب40٪ من الوقت الطبيعي".

وذكر التقرير أنه في بعض الدول التي تعتبر بدائل المياه الجوفية فيها شحيحة، وفي نفس الوقت تمتاز بكثافة السكانية العالية، مثل شمال غربي الهند وباكستان وشمال أفريقيا، قد يؤدي نقص المياه في مثل هذه المناطق إلى زعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن طبقات المياه الجوفية تحتاج الى آلاف السنين لإعادة التعبئة من جديد، اي بشكل بطيء، من خلال ذوبان الثلوج ومياه الأمطار.