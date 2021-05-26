تراند اليوم : عادات نمارسها في رمضان تؤدي للوفاة المبكرة

لندن / مشرق نيوز

نشر موقع “رعاية الصحة” الأمريكي تقريراً قال فيه إن هناك عاملا آخر عدا عن ارتفاع ضغط الدم والضغوط العصبية والنفسية، التي من المحتمل أن تسبب ضرراً بالقلب، ما يرفع احتمالية الوفاة المبكرة.

وأشار التقرير الى أن إحدى الدراسات الحديثة التي أشرف عليها باحثون من إسبانيا قد أشارت أن الأشخاص البالغين الذين يشاهدون التلفزيون لمدة 3 ساعات أو أكثر خلال اليوم ترتفع نظرياً فرص تعرضهم للوفاة المبكرة بمعدل الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لوقت أقل.

وشملت الدراسة 13 ألف شخص من خريجي جامعة إسبانيا، يبلغ متوسط عمرهم 37 عاما، وكشفت النتائج أنه قد ارتفعت فرص الوفاة بأمراض القلب، وكما ارتفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة الضعف حال مشاهدة التلفزيون 3 ساعات في اليوم أو أكثر.

وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية ونشرت في عام 2011 ، حيث أشارت أن كل ساعتين مشاهدة التلفزيون يرفعان فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، وكما ترتفع فرص الإصابة بمرض السكر بنسبة 20% .

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يمكث فيه الكثير من المواطنين العرب ساعات طويلة أمام شاشة التلفاز خلال شهر رمضان الكريم لمتابعة العديد من المسلسلات وبرامج الطبخ والمسابقات.