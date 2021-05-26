تراند اليوم : 10 نصائح لتهيئة طفلك للصيام في شهر رمضان!

الخليج 365 / وكالات

تواجه الأم مشكلة عند قدوم شهر رمضان، وهي كيف أقوم بتدريب طفلي على الصيام في هذا الشهر؟ خاصة إذا كانت هذه هي السنة الأولى لصيام طفلك في هذا الشهر، ومن المعروف أنه يجب على الأم تدريب طفلها على الصيام في سن 6 أو 7 سنوات حتى يصل لسن البلوغ. ولمساعدة الأم على ذلك في هذا التقرير عرض لبعض من النصائح من أجل تدريب وتحفيز طفلك على الصيام خلال شهر رمضان.

من المهم أن تذهبى للطبيب لمعرفة هل من الممكن أن يصوم طفلك؟ وهل حالة الصحية تسمح له بالصيام؟ خاصة إذا كان طفلك يعاني من مرض مزمن يجب استشارة الطبيب لمعرفة هل يسمح لهم بالصوم أم لا؟ حتى لا يؤثر الصيام على صحة طفلك بعد ذلك، بجانب أن هناك أشياء يجب أن تتجنبها الأم عند صيام طفلها مثل عدم صيام طفلك بدون سحور وعدم الصيام وهو مريض بجانب تجنب المجهود الشاق عليه وهو صائم واجعليه ينام لفترات كافية من الليل من أجل تقليل تأثير الصيام على القدرات الإدراكية لدى طفلك بسبب امتناع الطفل عن الطعام والماء.

بأن تتحدثى مع طفلك عن أهمية الصيام في رمضان بأن الله شرع علينا فريضة الصوم من أجل أن نشعر بألم الجوع للفقراء الذين لا يملكون المال، ونعطف عليهم ونساعدهم، وفي هذا الشهر أيضًا يغفر الله ذنوب العام السابق، مثال: تقولين لهم إن شهر رمضان يغفر الله فيه الأشياء الخاطئة التي كنت تفعلها طوال العام من الكذب، ولكي تجعلى طفلك يحب الصيام أكثر قومي بشراء قصص تحكي عن أهمية وفوائد الصيام، بجانب مشاهدة أيضًا لهذه القصص في التلفاز لأن الأطفال يحبون هذه القصص ويريدون أن يكونوا دائمًا أبطالا لها وهذا سيساعد على تحفيز طفلك أكثر.

3- صيام «العصافير»

والمقصود به “الصيام بالتدريج” وهو الصيام الذي يجب على كل أم العمل به بالنسبة لطفلها الذي سيصوم لأول مرة، ومن الخطوات التي يجب على الأم تنفيذها للصيام هي: يجب عليكِ عند صيام طفلك لأول مرة ألا تتركيه يصوم اليوم حتى نهايته، بل قومي بتحديد عدد ساعات لصيام طفلك، مثال: أن يصوم طفلك في اليوم الأول 4 ساعات بدون طعام ولا ماء وفي اليوم الثانى يصوم 5ساعات، وهكذا حتى يستطيع أن يصوم حتى نهاية اليوم لكن لا تنسي أن تزويد عدد الساعات، مرتبط بصحة طفلك هل يتحمل صيام عدد هذه الساعات أم لا؟ وتجنبي إجبار طفلك على الصيام لأن هذا سيؤدي إلى نتيجة عكسية تجعله لا يحب الصيام ولا شهر رمضان. 4- إشاعة جوٍّ ديني في البيت

عند قدوم شهر رمضان يجب على الأم والأب أن يجتمعوا مع أطفالهم ويقوموا بقراءة بعض من سور القرآن الكريم أو الصلاة في جماعة مع أطفالهم في المنزل. بجانب الذهاب لصلاة التراويح في المسجد، والحرص على أخذ الأطفال للصلاة هناك بجانب تعليم طفلك عند سماع صوت الأذان ومدفع الإفطار أن يبدأ بالبسملة ودعاء الإفطار، ويجب أن يستمر ذلك طوال العام وليس في رمضان فقط، بالإضافة إلى تزين البيت بزينة وفانوس رمضان من أجل تهيئة طفلك نفسيًا لقدوم شهر رمضان. 5- التزام الأهل بما يقولونه عن الصيام وعدم الإسراف في الطعام

نعلم أطفالنا أن الصيام يعلم الصبر، ويقلل من الغضب بجانب عدم التلفظ بألفاظ سيئة، وتعلمينه أننا نصوم لكي نشعر بألم الجوع الذي يشعر به الفقراء الذين لا يملكون المال ولا الطعام، ثم تضعين على المائدة الكثير من أصناف الطعام، وبعد ذلك يكون مصير الطعام القمامة، وهذا يؤدي إلى حدوث تشويش لدى طفلك بأن الأهل يقولون ما لا يفعلون ولتجنب ذلك قومي بتوزيع الطعام الباقي على المحتاجين، وحاولي عدم الإسراف في الطعام ولا تكوني متناقضة مع طفلك عند حديثك عن شهر رمضان. 6- مشاركة الطفل في زكاة رمضان

بمعنى لكي تجعلي طفلك يشعر بقيمة وأهمية رمضان اطلبي منه أن يشاركم التبرع ببعض من ملابسه أو بعض من القصص التي لايقرأ فيها أو بعض من مصروفه ليتبرع به للفقراء الذين لا يملكون، حتى يشعر بأهمية ذلك ويكون رحيما على الفقراء والمساكين، ولكي تعلميه أن هذا واجب على كل فرد مساعدة المحتاج. 7- عدم معاقبة وتأنيب الطفل عندما يتناول الطعام وهو صائم

نسبة كبيرة من الأمهات عندما يتناول طفلها الطعام في أثناء الصيام تقوم بمعاقبته، وهذا خطأ، خاصة إذا كان طفلك، لم يصل لسن التكليف في الصيام لذلك يجب عليكِ أن تتحدثي معه بهدوء حتى لا يكرر هذا الخطأ مرة أخرى، وحاولي أن تشغلي طفلك في نهار رمضان بأن يقوم بمساعدتك في الأعمال المنزلية مثل: تنظيف غرفته حتى لا يفكر في الصيام. 8- مكافأة طفلك عند الصيام



قومي بمكافأة طفلك عند صيام يوم في رمضان أو بضع من الساعات واشتري له لعبة أو آلة موسيقية، كان يريدها هذا سيجعل طفلك يحب الصيام أكثر بجانب الثناء أمام الآخرين، بأنه قام بالصيام اليوم ولم يشرب ولم يتناول طعاما. 9- طعام الإفطار والتلاعب بألوان الطعام



يجب أن تكون وجبة الإفطار غنية بكل العناصر الضرورية لتعويض طفلك عن الصيام مثل الفواكه والأرز لوجود كالسيوم بهم، ويفضل أن تقومي بالتلاعب بالألوان في أشكال الطعام لأن الأطفال يحبون الأطعمة الملونة من أجل الإقبال على الطعام. 10- تجنب عطش الأطفال في رمضان



لتجنب عطش طفلك وخاصة أن الصيام في شهر الصيف اجعلي طفلك يشرب كمية مناسبة من المياه، والعصائر، وتناول الخضار والفاكهة، ومن الأفضل عدم تناول طفلك للسكريات والموالح بكثرة حتى لايتعرض للعطش، وامنعيه من التواجد في الأماكن الحارة .

