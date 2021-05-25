تراند اليوم : نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 ,,, نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 حمص و اللازقية وجميع المحافظات السورية

أعلنت وزاة التربية السورية نتائج اعتراضات البكالوريا علمي وأدبي للعام 2020 الدورة الحالية ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا باعتراض لوزارة التربية السورية حول درجات بعض المواد الدراسة في امتحانات الدورة الاولى للبكالوريا .

وأكدت وزارة التربية السورية إنتهائها من اصدار نتائج اعتراضات البكالوريا "الثانوية العامة " للعام 2020 الدورة الحالية لمحافظة حمص والاذقية ودمشق وحلب وكافة المحافظات السورية لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا لوزارة التربية والتعليم السورية باعتراض.

وتعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام 2020 الخاصة بالبكالوريا جميع الفروع الدراسية ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالاعتراض على نتيجة البكالوريا الى وزارة التربية والتعليم السورية .

ونوافيكم اليوم برابط مباشر لتحميل نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 مباشرة من وزارة التربية والتعليم السورية.

رابط مباشر لتحمل الان كافة نتائج اعتراضات بكالوريا 2020 حسب الاسم وحسب رقم الجلوس لجميع الطلاب وطالبات في سوريا مباشرة من مواقع وزارة التربية والتعليم.

حيث يترقب طلاب االبكالوريا نتائج الاعتراضات على البكالوريا 2020 ، للتعرف على نتائج مباشرة عبر مواقع مديرات تعليم سورية.

وبدأت نتائج الاعتراض تصدر تباعا وأي طالب يستفيد تقوم وزارة التربية بالتواصل معه مباشرة باليوم التالي لإصدار النتيجة دون الانتظار لإصدار قوائم نهائية للاعتراض لكي يتمكن الطالب من التحضير للدورة الثانية.

نتائج اعتراض حمص:/









نتائج اعتراضات البكالوريا 2020 الاذقية :-