تراند اليوم : فيديو مؤثر.. سيدة لبنانية ترمي عاملتها في الشارع أمام سفارة بلادها

بيروت - الخليج 365

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، لسيدة لبنانية ترمى “عاملتها المنزلية” أمام سفارة بلادها في العاصمة بيروت وتركتها لمصيرها المجهول.

وفي مشهد مؤثر، تصل سيدة لبنانية بسيارتها الفارهة وتلقي عاملتها المنزلية في الشارع أمام القنصلية الكينية بالعاصمة بيروت لترتفع بعدها أصوات عاملات منازل إفريقيات وهن يرددن كلمة “حرام.. حرام”.

وكان بحوزة العاملة البائسة أغراضها الشخصية التي وضعتها في “كيس قمامة”.

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من العاملات يلاحقن السيدة وهي تقود سيارتها الفارهة، لتقول إحداهن: “رمتها في الشارع ولم تعطها أي مبلغ مالي حتى..هذا حرام حرام والله حرام!”. وذلك بسبب استفحال الأزمة المعيشية في البلاد، وعدم وجود أي تأمين قانوني أو اجتماعي لعاملات المنازل الأجنبيات.

والتقط أحد المارة الفيديوالذي انتشر بشكل واسع، حيث أظهر الخادمة المسكينة وهي تبكي لأنها عاجزة عن فعل أي شيء، فيما يتأجج غضب العاملات الأخريات في المكان وهن يستنكرن تصرف السيدة تجاه مواطنتهن التي وجدت نفسها بلا عمل أو مأوى بشكل مفاجئ، وعناصر الشرطة ينظرون لما يجري دون حول أو قوة.