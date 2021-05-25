شكرا لبحثكم عن خبر خبر مفجع يهز الوسط الفني.. بتر قدم أفضل فنان مصري أصيب خلال التصوير.. شاهد من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خبر صادم تلقاه الوسط الفني المصري، بعد الإعلان عن بتر قدم الفنان المصري، شريف دسوقي، إثر جراحة أجراها بسبب إصابة تعرض لها.

وكشفت عن تفاصيل الواقعة الفنانة المصرية، بدرية طلبة، التي أكدت أن زميلها شريف دسوقي الحائز على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي من قبل، تم بتر قدمه بعد إجراء جراحة مساء الاثنين، معتبرة أن أصعب أمر في الدنيا أن يفيق الإنسان من ألم المخدر ليجد جزءا من ساقه تم بتره، معلنة أن الفنان شريف دسوقي الذي اشتهر من خلال شخصية "سبعبع" في مسلسل "100 وش"، تعرض لهذه التجربة.

كما أوضحت أن شريف كان يعاني من إصابة حدثت له أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، وكذلك يعاني من الإصابة بقدم سكري.