الاكثر متابعة اليوم - نسرين أمين هل خضعت للتجميل؟ – صور

أجرت الفنانة المصرية نسرين أمين، جلسة تصوير جديدة، قبل أسبوع وأجلتها حينها بسبب حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني على رحيل النجم الكبير سمير_غانم.

نشرت نسرين اليوم صور “الفوتوسيشن” الذي تظهر فيه بإطلالة صيفية تتناسب مع أجواء الصيف التي نعيشها حالياً.

بدت أمين بإطلالة متغيرة عما كانت عليه، مما جعل البعض يعتقد إنها خضعت لعملية تجميل في أنفها، إلا أن نسرين لم ترد على تلك الشائعات.

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ونعت نسرين، الفنان الراحل سمير غانم بنشر عدد من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل خلال مسلسل “عزمى وأشجان” الذي عرض في شهر_رمضان 2018 وكتبت: “الله يرحمك يا سموره يا اخف دم في مصر”.

نسرين أمين تظهر كضيفة شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة كريم_عبد_العزيز،_دينا_الشربيني، ماجد الكداوني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

كما تنتظر نسرين أمين طرح فيلم “يوم 13” في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصوير منذ أكثر من عام، والعمل يشارك في بطولته أحمد داوود، دينا_الشربيني،جومانا_مراد، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد_زاهر، مجدى كامل جيهان خليل، محمد كيلاني وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.