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تراند اليوم : مصدر سعودي يرد على مزاعم تركية بشأن مقتل خاشقجي

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نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية في إسطنبول التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين أتراك، بأن المواطن السعودي جمال قد قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.

واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك المصدر بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع. وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشف المصدر أن وفدًا أمنيًا مكون من محققين سعوديين وصلوا السبت الماضي لإسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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