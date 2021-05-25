تراند اليوم : طريقة للتخلص إلى الأبد من الرائحة الكريهة للقدم

غزة/ الخليج 365

تتسبب الرائحة الكريهة للقدم بإحراج شديد لدى العديد من الأشخاص إذا ما خلعوا أحذيتهم، وتكون المشكلة أكبر إذ ما تحولت هذه الرائحة الكريهة إلى حالة مرضية، لكن أي كان الحال، فإن التخلص من هذه الرائحة ليس مستحيلا.

وقالت ماريون ياو، أخصائية طب الأقدام في عيادة هارلي للقدم والعناية بالأظافر في لندن، إذا كان الشخص يعتني بقدميه وأحذيته بالطريقة الصحيحة، فبإمكانه التخلص من الرائحة الكريهة للأبد. لكن كيف؟ إليك الطريقة.

تنصح ياو بعدم ارتداء الأحذية المغلقة تماما لفترات طويلة، لا سيما في فصل الشتاء، حيث يمكن للأحذية والجوارب المبللة من زيادة خطر نمو البكتيريا داخل القدم، وبالتالي انبعاث رائحة تشبه رائحة الجبن.

وتقول ياو إن الكميات المفرطة من العرق، المعروفة طبيا باسم "الفرط الصبغي"، بالإضافة إلى التهاب الجلد الفطري، أو التهابات الأظافر، وضعف الاهتمام بنظافة القدمين، تؤدي كلها إلى ظهور الروائح المزعجة.

الحذاء

وعندما يتعلق الأمر بالأحذية، تنصح ياو بتجنب الأحذية التي تمنع القدمين من التنفس بشكل صحيح، وكذلك الأحذية الضيقة التي تحشر القدم وبالتالي تزيد التعرق، مما يؤدي إلى الرائحة الكريهة.

وتضيف: "إذا أصبحت الأحذية والجوارب مبللة، فاخلعها على الفور واتركها تجف"، مشيرا إلى ضرورة وضع مناشف المطبخ أو ورق جرائد داخل الأحذية لامتصاص الرطوبة بسرعة.

وأكدت ياو على ضرورة تجنب ارتداء الأحذية نفسها كل يوم، وتغييرها بانتظام حتى وإن لم تكن مهترئة، والاعتناء بها من خلال رشها من الداخل بمسحوق مضاد للفطريات.

الجوارب

أما فيما يتعلق بالجوارب، فتوصي ياو بارتداء الجوارب القطنية بنسبة 100 بالمئة، لأنها تساعد على تقليل الرطوبة إلى حد كبير، والابتعاد عن الجوارب التي تحتوي على مادة البوليستر، التي لا تمتص العرق.

وقالت: "يجب تغيير الجوارب يوميا، وغسلها عند درجة حراة 60 أو أعلى"، وأضافت أنه سيكون من الجيد استخدام مسحوق غسيل مطهر لقتل المزيد من الجراثيم.

الغسل

وتؤكد ياو على ضرورة غسل القدمين، وتقول إنه "أمر مهم للغاية"، وتنصح القيام بذلك مرتين في اليوم، للذين يتطلب عملهم ارتداء الحذاء لفترات طويلة خلال اليوم.

أما للذين يمارسون الرياضة، فعليهم غسل أقدامهم جيدا بعد الانتهاء من التمرينات، خاصة أن القدمين في مثل هذه الحالات تكون أكثر تعرقا، وفق ما تقول ياو.

وعلى الرغم من أن ارتداء الأحذية المفتوحة أو القابلة للتنفس ستمنع التعرق، فإن من المهم أيضا ضمان تجفيف القدمين بشكل صحيح بعد الغسل، خاصة بين أصابع القدم.

وإذا كانت رائحة القدم ناتجة عن عدوى، يجب معالجة العدوى أولا، بحسب ياو، التي تقول إن المنتجات المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية قد تساعد في خفض الرائحة، وإن لم تفعل فعليك استشارة طبيب.

ومن المهم أن نتذكر أن التخلص من رائحة القدمين قد يستغرق عدة أسابيع، وإذا لم يكن هناك أي تحسن بعد تجريب كل ما سبق، فما عليك إلا استشارة الطبيب.