تراند اليوم : عاصمة الشيشان تحتفل بذكرى تأسيسيها بزفاف جماعي

نظمت عاصمة جمهورية الشيشان، غروزني، حفل زفاف جماعي لـ 200 من العرائس والعرسان، بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس المدينة.

وحملت العرائس الزهور والأباريق التقليدية ليعبرن وسط ممر من القلوب الضخمة في حديقة الزهور بالعاصمة يرافقهن الأقارب، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وجرى العرف على أن يقيم العرسان في جمهورية الشيشان احتفالا منفصلا يؤدون خلاله رقصات تقليدية ويخوضون مباريات.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، تتجه العرائس وأقاربهن إلى حفلات زفاف تقام في منازلهن.

ونظمت حكومة الشيشان احتفالات ضخمة بمناسبة الذكرى 200 لتأسيس غروزني شملت مهرجانا للثقافة والرياضات القوقازية بالإضافة إلى حفل موسيقي في الميدان الرئيسي بالمدينة كما افتتحت عددا من المتنزهات والطرق.