تراند اليوم : بوتن يستعد لـ 2019 بصور "عارية" جديدة

يعاود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن صوره غير الاعتيادية، احتفالا بعيد الغطاس لعام 2019، حيث سيتحدى برودة الماء ويغوص في مياه بحيرة متجمدة، متجردا من كل ملابسه عدا لباس البحر.

وسجل الزعيم الروسي (65 عاما) رقما قياسيا في الظهور متجردا من ملابسه العلوية لإظهار لياقته البدنية. وتسهم هذه النوعية من اللقطات التي اعتاد بوتن عليها مؤخرا في رفع معدلات شعبيته.

ونشأ بوتن في فترة الحكم الشيوعي، حين لم تكن ممارسة الشعائر الدينية في العلن أمرا مقبولا.

وعندما أصبح رئيسا، دأب بوتن على حضور الاحتفالات الدينية الأرثوذكسية، ومنح الكنيسة صوتا مسموعا في المجتمع.

ويأتي الاحتفال بالغطاس دائما بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد.

وفي يناير الماضي، ظهر بوتن في صور وهو يغوص في وسط أجواء شديدة البرودة، احتفالا بعيد الغطاس. وفي أغسطس 2017، التقطت له صور بدون ملابسه العلوية بينما كان يصطاد في بحيرة جبلية في سيبيريا.

وأظهرت لقطات مصورة، بثها الكرملين حينذاك، بوتن وهو يصطاد السمك الضخم بالرمح، ويسبح في بحيرة لا تكون أدفأ من 17 درجة، ويأخذ حمام شمس، برفقة وزير دفاعه سيرغي شويغو.

وفي أغسطس 2009 التقطت له صور وهو عاري الصدر يمتطي جوادا خلال عطلة في هذه المنطقة المعروفة بطقسها شديد البرودة.