تراند اليوم : إصابات في اقتحام سيارة لمقهى في برلين

اقتحمت رجل يقود سيارة الجمعة، مقهى في العاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.

وقالت الشرطة الألمانية على حسابها على تويتر، إن الحادث وقع في مقهى بمنطقة تشارلوتنبرغ بالعاصمة برلين.

وأضافت الشرطة "تظهر النتائج الأولية لزملائنا في مكان الحادث أن السائق يعاني من مشكلات صحية". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم الشرطة "لا توجد مؤشرات على عمل إرهابي". وأضاف أن الاحتمال الأرجح أنه حادث نتج عن فقدان السائق التحكم في السيارة بسبب مشكلة صحية.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد نحو عامين من قيادة متشدد تونسي شاحنة مسروقة وسط سوق لمستلزمات عيد الميلاد بوسط برلين مما أسفر عن مقتل 11 شخصا والسائق.