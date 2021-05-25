تراند اليوم : ميلانيا ترامب في رحاب السفاري

قامت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي، الجمعة، بزيارة الحديقة الوطنية في كينيا لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحيوانات.

ووصلت سيدة الولايات المتحدة الأميركية الأولى إلى الحديقة الوطنية، الجمعة، للتعرف على الخطوات التي تتخذها الدولة الواقعة في شرق أفريقيا للحفاظ على الأفيال ووحيد القرن. ومن المقرر أيضا أن تقوم برحلة سفاري سريعة.

تعتزم ميلانيا زيارة أطفال في دار للأيتام، وتشاهد عرضا لأطفال آخرين في وقت لاحق الجمعة على مسرح نيروبي الوطني.

تقوم ميلانيا بأول زيارة لها على الإطلاق إلى أفريقيا، كما أنها أول رحلة دولية ممتدة تقوم بها بمفردها كسيدة أولى.

وكانت قد بدأت رحلتها يوم الثلاثاء بزيارة غانا، كما زارت مالاوي أمس الخميس.

وستكون مصر محطتها الأخيرة في الجولة التي تشمل أربع دول لتسليط الضوء على رعاية الأطفال والتعليم والسياحة وحماية البيئة