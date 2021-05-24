تراند اليوم : "رقصة كيكي" في لقطة ضاحكة بين السيسي والشباب المصري

شهدت جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة، الأحد، لحظة تلقائية كان بطلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان السيسي يحث الشباب المشارك بالجلسة على "استكمال المسيرة" حتى تحقيق الآمال المرجوة، عندما تصاعدت هتافات أحدهم قائلا "احنا (نحن) معك ياريس"، ليرد السيسي "كونوا معها هي (مصر)"، قبل أن تتصاعد ضحكاته ويبدأ في ممازحة الشباب الحاضر.

وقال الرئيس المصري ضاحكا: "تركبون أنتم السيارات.. و(تمارسون) الكيكي"، لتتصاعد الضحكات عالية في القاعة.

وكان الرئيس المصري يشير إلى ما يعرف بتحدي "كيكي" الراقص الذي انتشر مؤخرا، والذي يقوم على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء، والرقص بخطوات متوافقة مع الأغنية التي تبث منها بصوت عال.

ولم يكتف السيسي بذلك وإنما نادى على وزير البترول المصري طارق الملا وحدثه مازحا" "يا مهندس طارق.. زد (سعر) البنزين.. متقلقش"، لتتصاعد الضحكات بالقاعة مرة أخرى.

يشار إلى أن فعاليات مؤتمر الشباب تضم جلسات عدة تناقش هموم الشباب المصري وآماله، والتحديات التي يواجهها، يحرص الرئيس المصري على حضورها.