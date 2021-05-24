تراند اليوم : الفنان جمال سليمان يتحدث عن ممثل مصري أرعبه رغم وفاته

القاهرة/ الخليج 365

تحدث الفنان السوري جمال سليمان في برنامج تلفزيوني عن الصعوبات التي واجهها عندما جاء إلى مصر، وأول الأدوار الفنية التي قدمها.

وقال سليمان خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار": "تقديمي لدور الصعيدي عندما جئت إلى مصر، كان مغامرة كبيرة جدًا، وشعرت بأنني مقامر يضع كل ثورته على رقم واحد فقط، فإذا فشلت وقتها كان ضاع تاريخي كله في الدراما، ولكن الحمد لله تكللت الخطوة بالنجاح".

وأضاف، أنه شارك قبلها في عدد من الأعمال الفنية ومنها "صلاح الدين، والثلاثية الأندليسة، وملوك الطوائف، وعصي الدمع وغيرها".

وأكد أن الفنان الراحل عبدالله غيث، هو أفضل ممثل في مصر قدم الشخصية الصعيدية، قائلًا: "تخوفت منه جدًا عندما عرض علي دور الصعيدي، وكنت أشعر أن طيفه يلاحقني، فكنت أشاهد دوره في مسلسل "ذئاب الجبل" وتوقفت بعد الحلقة الأولى حتى لا أتخوف من قبول الدور".

وكان الفنان جمال سليمان، قد قدم بطولة مسلسل"حدائق الشيطان"، والتي كانت جواب مروره لقلوب الجمهور المصري، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

المسلسل شارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم الفنانة سمية الخشاب، ورياض الخولي، وأحمد سلامة، وشريف سلامة، صلاح عبدالله، وريم البارودي، وخيرية أحمد، وإنعام سالوسة، وعرض المسلسل في عام 2006.