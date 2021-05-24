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تراند اليوم : شاهد .. فتاة أردنية تبهر أميركان جوت تالنت موسم 2019

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فلوريدا - الخليج 365

أبهرت الفتاة الأردنية إيمان بيشة، لجنة التحكيم في برنامج "أميركان غوت تالنت" في نسخته لعام 2019، واستطاعت تخطي المرحلة التجريبية بأداء أوبرالي مميز.

وقالت بيشة عدة مرات في أول ظهرها على المسرح "أنا مرتبكة"، لكنها استطاعت أن تأسر لجنة التحكيم والحضور بصوتها الأوبرالي عندما صدحت بمقطع من أوبرا "توراندوت" من تأليف جياكومو بوتشيني.

وكانت بيشة، 10 سنوات، قد فازت في برنامج "عرب غوت تالنت" في 2017، والدها أردني يمتلك مصنعا للبوظة في فلوريدا ووالدتها أميركية.

ولدت بيشة في العاصمة الأردنية عمان عام 2008، وهي شقيقة لأخوين، وانتقلت للعيش في الإمارات عام 2011، وانتقلت فيما بعد إلى الولايات المتحدة

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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