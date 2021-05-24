تراند اليوم : شاهد: بعد غياب استمر لسنوات,,, طليقة وائل كفوري تنشر صورة غير متوقعة

بيروت/ الخليج 365

بعد غياب استمر لسنوات احتراماً لقرار زوجها الذي يقدس الحياة الزوجية, عادت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري آنجيلا بشارة إلى مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت مؤخرا صورًا لها مع طفلتيْها ميشيل وميلانا ولم تظهر وجههما أحدثتا ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأنها لا تريد أن تعرضهما لمضايقات أو تعليقات مسيئة، وتريدهما أن تعيشا حياتهما بعيدًا عن الأضواء.

وأمس شاركت أنجيلا متابعيها بصورة غير متوقعة لوصيفة ملكة جمال لبنان للعام 2016 ميشال الحجل التي توفيت، يوم الإثنين الماضي، بعدما هزمها المرض، معلقة عليها بالقول: لترقد روحك بسلام.

الصورة غير متوقعة، لأن آنجيلا لا تنشر صورًا إلا لها أو ما يخصّها شخصيًا، لكنها تعاطفت كما كل النشطاء مع ميشيل التي حاربت السرطان لمرتين قبل أن يهزمها في المرة الثالثة.