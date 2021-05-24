تراند اليوم : خبير يحذر من إستخدام المروحة الكهربائية أثناء الليل

لندن/ الخليج 365

حذر الخبير في عادات النوم، مارك ريدديك ،من تشغيل المروحة الكهربائية خلال النوم لأنها قد تتسبب بأمراض عديدة وخطيرة.

وقال ريدديك، على موقع روسي اليوم، إن استخدام المراوح،قد تسبب مشكلات منها الحساسية، وأنها مُضره للأشخاص الذين يعانون من الربو.

وأوضح أن وجود مروحة السقف في الغرفة، تساعد على النوم أثناء الليل، وبالنسبة لآخرين، يمكن أن يمنعهم من النوم وتسبب نوبات الربو وجفاف العين".

وأضاف ريدديك ، أنه من المعلوم أن المرواح تقوم بتحريك الغبار في جميع أنحاء الغرفة، لتصل الجسيمات الدقيقة إلى الجيوب الأنفية، ما يمكن أن يسبب الكثير من المتاعب لمرضى الربو.

وشدد ريدديك،على ضرورة تنظيف المروحة قبل استخدامها، والبحث عن طرق أخرى للحفاظ على برودة غرف النوم أثناء موجة الحر.