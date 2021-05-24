تراند اليوم : مفاجأة .... اليسا تودّع «روتانا»

الخليج 365/

صرحت اليسا في المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش «مهرجان موازين» المغربي قرب إنفصالها عن شركة «روتانا» بسبب تعاقد الشركة السعودية مع تطبيق ‪Deezer الموسيقي الفرنسي وهو متخصص في بثّ الموسيقى عبر الانترنت، وحذف أغنياتها عن تطبيق «أنغامي». وشدّدت صاحبة أغنية «عبالي حبيبي» أن لا خلافات مع القائمين على «روتانا» لكنها ستطرح ألبومها الأخير معها خلال الاشهر المقبلة. وعن تصريحات ميريام التي قالت إنّها أصبحت «تقيلة على مصر»، أجاب اليسا «هي أخطأت واعتذرت. يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر. ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها». وعن إمكانية عقدها جلسة مع نوال الزغبي ونجوى كرم، شددت اليسا أن لا خلافات لها في الوسط الفني أبداً، وتكنّ الاحترام لجميع الفنانات، وفي الوقت نفسه لن تجلس معهما في جلسة صلح لأن لا خلافات معهما. وعرجت على ما يشهده عالم السوشال ميديا، لافتة إلى أن ذلك العالم الافتراضي بدأ يبثّ سموماً وسألت إختصاصيي علم النفس عن كيفية مواجهة الهجوم العنيف عليها.