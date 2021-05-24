تراند اليوم : كريم العسل وبياض البيض للحصول على بطن مُسطّح وأرداف رشيقة

القاهرة/ الخليج 365

نشر موقع "لها" طريقة جديدة يمكن من خلالها استعادة البطن المسطح والأرداف الرشيقة من خلال تطبيق وصفات طبيعية سهلة جداً ومنها وصفة العسل وبياض البيض وبودرة الجيلاتين.

ويحتاج تطبيقها إلى ملعقة طعام من العسل، بياض بيضة مخفوق وملعقة وسط من بودرة الجيلاتين. تمزج المكونات جيداًحتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

يطبق المزيج على الأماكن التي تتجمع فيها الدهون مع التدليك اللطيف ويترك لمدة 30 دقيقة ويزال بعد ذلك بمنشفة مبللة بالماء البارد.

والأفضل أن يتم تطبيق هذه الوصفة يومياً بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بين الحين والآخر.