تراند اليوم : هكذا ردّت طفلة متلازمة داون على الفنانة ياسمين صبري بعد أن سخرت منهم

القاهرة/ الخليج 365

"كده عيب! وأنا زعلانة منك قوي علشان بتتريقي علينا، ورغم إني بحب كل الناس بس أنا مش بحبك، علشان بتتريقي علينا، من فضلك متسخريش مننا تاني، إحنا مش معاقين ذهنياً إحنا بنفهم، وبنعرف نتعامل مع الناس بطريقة كويسة ومحترمة".

ووجهت حديثها إلى وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، قائلة: "أنا عاوزة حقي وحق أصحابي يا طنط إيناس عبدالدايم.. وعدتيني إنك تجيبي حقوقنا".

الأمر تسبب في توجيه ياسمين صبري رسالة اعتذار للمرة الثالثة عبر تويتر، لأصحاب متلازمة داون، قالت فيها: "أحب وأقدر أخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب واعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير".

يأتي ذلك بعد اعتذارها للمرة الثانية عبر تويتر مساء السبت كاتبة: "اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة".

الأزمة بدأت عندما نشرت ياسمين صورة لها من داخل "الجيم" تقوم فيها بالوقوف على رأسها، ليرد أحد الحسابات المتابعة لها كاتبًا: "قمت بهذه الحركة في عمر الـ 6 سنوات"، لترد عليه ساخرة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون".