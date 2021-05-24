تراند اليوم : وافقت على طلب صداقة أحد أصدقائه ..فشنق نفسه!

قصة مأساوية صادمة لفقدان فتى يبلغ (16 عاماً ) بسبب رؤية الفتاة التي أحبها تقبل طلب صداقة أحد أصدقائه على موقع التواصل فيسبوك.

وفي التفاصيل طلب علي القادري من فتاة يحبها تبلغ من العمر 13 عاما إلغاء الحظر الذي وضعته له على موقع التواصل فيس بوك وبعد إرساله رسائل عدة لها من أجل عودة الأمور بينهما إلى طبيعتها، ورفضها التراجع عن خطوتها.

حيث كان هذا التصرف هو الدافع لأن يقوم بإرسال تهديدٍ ظنته الفتاة هراءً بأن أرسل لها رسالة قال فيها: “شيلي البلوك احسن ما انتحر!!”

فأجابته الفتاة “افعل ما تشاء”.. فقام علي بشنق نفسه بالفعل والانتحار ! واضعاً حداً لحياته التي ما زالت في بدايتها بعد حياة النزوح التي عاشها من سوريا إلى لبنان إبان الأحداث السورية ..

أما آخر منشورٍ لعلي على فسيبوك فقد كان “ابتسمي انتِ كي أعيش أنا !” قبل ساعات من قرار انتحاره .. لكنه للأسف لم يعِش ليكمل حياته ويرى ان كانت قد ابتسمت له أم لا .. !

وبالفعل.. من الحب ما قتل !!