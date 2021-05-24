تراند اليوم : بالصور: نيللي كريم تنشر صوراً بالكاش مايوه على أحد الشواطئ استقبالاً للصيف

القاهرة/ الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم صوراً جديدة لها استقبالاً لفصل الصيف على أحد الشواطئ, عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تألقت نيللي بالكاش مايوه ذات الألوان المشجرة، وأتسم التصميم بقماش الدانتيل الشفاف، وهو ما ابرز بشكل جمال لون بشرتها، وقد تركت شعرها منسدلا على اكتافها بشكل مثير، وجذاب للغاية.

ولم تتكلف نيللي كريم في وضع المكياج فقد اكتفت بوضع الكحل الأسود على عينيها، حيث خطفت نيللى انظار متابعيها على إنستجرام باللون شعرها البنى المنسدل على اكتافها المتناسق مع لون عينها العسلى الطبيعى، وهو ما ابرز جمالها الطبيعي، ولون عينيها الجذاب.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها