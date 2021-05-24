تراند اليوم : مرة أخرى تأجيل جديد " لمسلسل عادل إمام" تعرف على السبب؟

الخليج 365/

بعد أن تأجل تصوير مسلسل الممثل المصري المخضرم عادل إمام مجددا، عادت الشائعات لتحوم حول حالته الصحية، ومدى قدرته على العودة إلى الأعمال الشاقة وساعات التصوير الطويلة.

وأجّل صناع مسلسل "فلانتينو" التصوير لمدة 3 شهور، حتى شهر سبتمبر المقبل، بعدما كان من المفترض أن يتم استئنافه هذا الأسبوع.

وكان تصوير المسلسل قد توقف بشكل مفاجئ في السابق، ليتخلف عن الموسم الرمضاني السابق، وتغيبت أعمال "الزعيم" عن الشاشة الصغيرة في رمضان لأول مرة منذ نحو 7 سنوات.

ولتوضيح تفاصيل وأسباب التأجيل، قال الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، إن التأجيل لم يأت بسبب الحالة الصحية لإمام.

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "سبق أن أعلنت الجهة المنتجة للمسلسل أنه سيتم عرضه خلال رمضان عام 2020، وبالتالي لا يزال الوقت مبكرا جدا لاستئناف التصوير".

وأضاف: "تم تصوير نحو 40 في المائة من مشاهد المسلسل بالفعل، لذا لا داعي للعجلة في استئناف التصوير، قبل نحو عام كامل من موعد عرضه".