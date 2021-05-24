تراند اليوم : خبراء يكتشفون مشروبات ليلية لإنقاص الوزن خلال النوم

غزة/ الخليج 365

كشف مجموعة من الخبراء عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للبدناء.

وأوضح الخبراء أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، ولا يتطلب الأمر سوى إعادة توازن أنماط حياتنا، وفق "ذي صن".

وعادة يميل الأشخاص إلى تخزين الكثير من الدهون في منطقة الحوض، حال تعرضهم لضغط شديد وطويل الأمد. ويأتي الإجهاد في أشكال مختلفة وكثيرة، ولكن تأثيرها على الأيض لدينا ثابت ومتماثل أساسا.

وفي حال لاحظت تراكم المزيد من الدهون بشكل غير متناسب حول منطقة البطن السفلية، فأنت بحاجة إلى البدء في التفكير بتقليل مستويات التوتر لديك، والحصول على ليلة نوم جيدة.

وبهذا الصدد، ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من الشاي العشبي قبل النوم، من أجل تحسين النوم وزيادة إنقاص الوزن.

وفيما يلي أنواع الشاي المفيدة لفقدان الوزن أثناء النوم:

- شاي القرفة

تمتاز القرفة بأنها مضاد للالتهابات بشكل طبيعي، ما يعني أنها تساعد على التخلص من الانتفاخ وتقليل عبء الإجهاد البدني الشامل.

ويعتقد أن هذا النوع من التوابل يعزز عملية الأيض، نظرا لأن جسمك يستهلك المزيد من الطاقة لمعالجة ذلك.

وقالت أخصائية التغذية، هيلين بوند: "على الرغم من أن له تأثير بسيط في الأيض، إلا أنه يتعلق بموازنة نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ما يساعد بدوره في تخفيف الوزن ويمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. وهذا الأمر لا يحل مكان الحاجة إلى تغييرات في النظام الغذائي، حيث يجب اتباع نظام خال من السكر ومنخفض الكربوهيدرات".

وتنصح هيلين بإضافة القرفة إلى الحلويات أو المشروبات الساخنة كبديل صحي للسكر، حيث يمكن أن يكون لها حلاوة خفيفة.

- شاي البابونج

استخدم الرومان والإغريق والمصريون عشبة البابونج لعلاج الجروح، ومساعدتها على الشفاء بشكل أسرع.

ويساعد شاي البابونج على تهدئة التشنجات العضلية، ما يجعله المشروب المثالي بعد الوجبات وقبل النوم. كما يمكن أن يساعد في تخفيف تشنجات البطن والقولون العصبي، وعسر الهضم والغازات.

- شاي النعناع

يؤدي الشعور بالتعب والإرهاق إلى تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم، ولكن الشاي بالنعناع يساعد على إيقاظ الحواس ويخفف من صداع التوتر ويحسن الطاقة، بالإضافة إلى تحسين النوم وتخفيف الوزن.

- شاي رويبوس

وهو شاي جنوب إفريقي مصنوع من أوراق الشاي المخمرة المستخلصة من شجيرة Aspalathus linearis.

وتمتاز هذه العشبة بأنها حلوة وترابية وتحوي مواد كيميائية نباتية، رُبطت مباشرة بمكافحة السمنة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الشاي يمكن أن يسرع من فقدان الوزن، عن طريق زيادة مستويات هرمون الشهية: ليبتين.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن شرب الشاي يوميا ساعد 59 فردا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، على تقليل مؤشر كتلة الجسم لديهم وتخسيس مقدار كبير من الوزن.

وكشفت دراسة عام 2011 أن الأفراد الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات في الليلة، لديهم فرصة أكبر لتحقيق هدف إنقاص الوزن مقارنة بالنوم الأقل. كما وجدت أن مستويات الإجهاد المنخفضة ارتبطت بنجاح أكبر في إنقاص الوزن، خاصة عند الجمع بين 6 و8 ساعات من النوم.

ويؤدي النوم السيء إلى إبطاء عملية الأيض، ويزيد من السعرات الحرارية والشهية ككل، لذا فإن النوم الجيد يؤدي إلى زيادة القدرة على حرق الدهون.